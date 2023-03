The Mandalorian 3, Omid Abtahi rivela un dolce cameo presente nel terzo episodio!

Uno dei personaggi che fa parte del mondo di The Mandalorian fin dalla prima stagione è sicuramente Dr. Penn Pershing. Interpretato da Omid Abtahi, è lo scienziato esperto in clonazione che cerca di arrivare al DNA di Grogu. Nell'episodio 3 è stato messo in scena un sorprendente cameo.

L'apparizione di pochi secondi riguarda proprio il figlio dell'attore che, a quanto pare, ha realizzato un piccolo sogno del giovane facendolo comparire nell'universo di Star Wars. A raccontare l'episodio è stato proprio Omid Abtahi che in un tweet ha svelato la conversazione avuta col figlio prima di andare a dormire. "Mio figlio ha avuto modo di lavorare come comparsa sul set" ha spiegato approfondendo la genuinità con cui l'altro sembrava esser rimasto impressionato da fatto che "Coruscant fosse reale".

Mentre gli sceneggiatori di The Mandalorian svelano i problemi del rinominare Grogu la storia va avanti e nel capitolo 19 ad essere approfondita è proprio il racconto di Pershing e il modo in cui cerca continuamente di mettere in evidenza la propria tecnologia e, soprattutto, i tentativi delle forze oscure di diminuire l'attenzione rispetto alle sue ricerche sulla clonazione. Il risultato ha portato ad un episodio che pare non abbia convinto totalmente i fan che l'hanno definito come "il meno soddisfacente di tutta la serie".

Al momento la terza stagione di The Mandalorian sta collezionando ascolti inferiori alle aspettative facendo pensare a molto che il prodotto stia perdendo colpi. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!