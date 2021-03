The Mandalorian 3, ecco quanto tempo potrebbe passare tra la seconda e la terza stagione

La seconda stagione non si è conclusa molto tempo fa, ma i fan dell'universo di Star Wars non vedono l'ora di poter rivedere i loro personaggi preferiti con la terza stagione di The Mandalorian. Ma quanto tempo dovranno aspettare?

Jon Favreau aveva inizialmente dichiarato che le riprese della terza stagione di The Mandalorian sarebbero iniziate entro la fine del 2020, ma purtroppo così non è stato per una serie di motivazioni che hanno posticipato la produzione.

Innanzitutto l'annuncio della serie TV Star Wars: The Book of Boba Fett, che sarà un vero e proprio spin-off di The Mandalorian essendo entrambi i prodotti ambientati nella stessa timeline, ha portato i produttori a doversi dedicare a più progetti contemporaneamente. A conferma di ciò, lo stesso Favreau, durante un'intervista a Good Morning America, ha detto che la pre-produzione di The Mandalorian 3 sarebbe partita "subito dopo l'inizio della produzione (probabilmente qui inteso come le prime scene girate, ndr) di The Book of Boba Fett", suggerendo che le serie saranno dunque portate avanti, almeno per un certo periodo di tempo, insieme.

Se le aspettative saranno rispettate e non ci saranno altri blocchi dovuti alla pandemia globale di COVID-19, le due première di The Book of Boba Fett e di The Mandalorian 3 verranno pubblicate durante il mese di dicembre 2021 su Disney+, probabilmente con la “classica” uscita settimanale già usata dalla piattaforma.

Potrebbero, però, esserci altri problemi in divenire. Al di là del Covid-19, infatti, alcuni rumor sostengono che il primo ciak per The Mandalorian 3 potrebbe scattare a inizio primavera 2021, nel mese di aprile. Pedro Pascal arriverà sul set della terza stagione una volta concluso il lavoro su The Unbearable Weight of Massive Talent il film con Nicolas Cage girato in Europa. Considerando, quindi, la sopracitata produzione di Star Wars: The Book of Boba Fett, la terza stagione potrebbe anche arrivare nei primi mesi del 2022.

Mentre vi lasciamo alla nostra recensione con il verdetto finale della clamorosa seconda stagione di The Mandalorian ora è il vostro turno: quando pensate che potrebbe uscire The Mandalorian 3? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nello spazio a essi dedicato!