The Mandalorian 3, quanto tempo passerà dal finale della Stagione 2?

The Mandalorian è una delle prime serie sull'universo di Star Wars mai realizzate e fin da subito ha dimostrato di avere un grandissimo potenziale ricevendo un grande successo sia di pubblico che di critica. Cerchiamo di scoprire qualcosa in più riguardo al futuro della serie.

Subito dopo essersi resi conto del grande successo di The Mandalorian, Disney+ ha ordinato la produzione di ben tre spin-off legati alla serie: Ahsoka, una miniserie incentrata su Ahsoka Tano, il personaggio interpretato da Rosario Dawson, Rangers of the New Republic, che intreccerà varie storie future e culminerà in un grande evento e The Book of Boba Fett che vedrà Temuera Morrison riprendere i panni dell'omonimo cacciatore di taglie visto nella seconda stagione della serie principale.

L'ultima serie è la più importante perché strettamente collegata alla produzione di The Mandalorian 3. Infatti, lo showrunner Jon Favreau ha sempre dichiarato che la produzione della terza stagione della serie madre sarebbe iniziata subito dopo The Book of Boba Fett. Considerando che quest'ultima sarà disponibile a dicembre 2021, The Mandalorian 3 dovrebbe arrivare nelle prime settimane del 2022.

Ricordiamo che la seconda stagione di The Mandalorian ha reso molto più limpidi alcuni collegamenti con la saga di Star Wars. L'elemento clou è stato proprio lo spettacolare finale intitolato Il Salvataggio, in cui abbiamo assistito a una conclusione davvero inaspettata: Grogu (meglio noto al grande pubblico come Baby Yoda) è stato messo in salvo dal Mandaloriano che lo ha tolto dal controllo di Moff Gideon (Giancarlo Esposito).

Il Bambino, nel frattempo, era entrato in connessione con un potente e amato Jedi, ovvero Luke Skywalker, riapparso con un cameo di Mark Hamill. Il Mandaloriano ha quindi dato il Bambino allo Jedi che lo addestrerà per le vie della Forza. Gli ultimi minuti della seconda stagione, poi, hanno fatto da ponte per l'arrivo dello spin-off su Boba Fett che abbiamo visto sedersi sul trono dopo essere tornato su Tatooine, essersi introdotto nel covo storicamente appartenuto a Jabba The Hut e aver eliminato Bib Fortuna, un personaggio incontrato nel film del 1983 Il ritorno dello Jedi.

La terza stagione, quindi, dovrebbe riprendere la storia di Din Djarin che aveva promesso di aiutare Bo-Katan (Katee Sackhoff) e i suoi Nite Owls a riprendersi la loro Patria se lo avessero aiutato a salvare il Bambino. Tenendo in considerazione che il protagonista è entrato in possesso della spada oscura di Moff Gideon, dovrà sicuramente mantenere la promessa. In generale, gli autori dovranno spiegare molti eventi che condurranno poi gli evento de Il Risveglio della Forza. Ci sarà anche spazio per la storyline di Moff Gideon (rimasta in sospeso) oltre al destino di Ahsoka alla ricerca di Thrawn considerando la serie a lei dedicata.

Nell'attesa che prendano il via le riprese dei nuovi episodi di The Mandalorian, uno degli stuntman dello show, intanto, ci ha anticipato qualcosa sulla terza stagione di The Mandalorian.