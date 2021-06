The Mandalorian 3, Pedro Pascal conferma: 'Le riprese non sono ancora iniziate'

In una recente intervista doppia realizzata da Ewan McGregor e Pedro Pascal, l'interprete di Din Djarin ha chiarito che le riprese della terza stagione di The Mandalorian per Disney+ non sono ancora partite e dunque non è possibile ipotizzare una data di messa in onda.

In precedenza era stato riferito che la produzione della terza stagione di The Mandalorian sarebbe iniziata nell'aprile di quest'anno ma a quanto pare, le cose sono andate molto diversamente. Sull'avanzamento dei lavori della serie potrebbe aver influito anche il licenziamento di Gina Carano e la conseguente uscita di scena di Cara Dune.

Inoltre attualmente, Pedro Pascal è impegnato su più fronti e questo non fa altro che complicare l'organizzazione delle riprese. L'attore è stato infatti scelto per il ruolo di Joel Miller in The Last of Us, uno dei personaggi videoludici fin qui più apprezzati dell'universo Naughty Dog. Pascal reciterà al fianco di Bella Ramsey, meglio conosciuta per il suo ruolo di Lyanna Mormont in Game of Thrones, che è stato, che nella serie HBO vestirà i panni di Ellie.

In generale The Mandalorian ha debuttato sempre in autunno, sia nel 2019 che nel 2020 ma adesso, a distanza di circa 5 mesi, sembra improbabile che la serie Disney+ possa mantenere la consueta cadenza. Voi aspettate con impazienza la terza stagione? Diteci a riguardo la vostra nei commenti.