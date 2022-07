The Mandalorian 3, Pedro Pascal: 'Din Djarin sarà un vero leader nei nuovi episodi'

The Mandalorian è ancora la serie tv più vista su Disney Plus ed è pronta a confermarsi con la terza, attesissima stagione, per la quale finalmente Pedro Pascal ha anticipato qualche dettaglio in merito al proseguo del viaggio di Din Djarin e Grogu, l'amatissimo 'Baby Yoda'.

Nel corso di una recente intervista promozionale con Total Film, infatti, l'attore ha anticipato che nella prossima stagione Mando assumerà un ruolo da leader, anche se con una certa riluttanza: "Si troverà in una posizione di leadership, ma è riluttante a ricoprire questo incarico. Personalmente, non credo che ci sia qualcosa di più interessante di un personaggio costretto a scoprire di cosa è capace e di chi è in realtà quando viene messo alle strette. Questa parte, nella prossima stagione, è stata davvero divertente da interpretare. Mi ha spinto a cercare di raggiungere tutta una serie di sottigliezze dal punto di vista dello sviluppo del personaggio."

E mentre Mando si farà avanti, Bo-Katan dovrà affrontare la delusione della Darksaber: "Ogni volta che hai un obiettivo e non riesci a raggiungerlo, è dura", ha aggiunto Katee Sackoff, che interpreta la versione live-action di Bo-Katan.

Ricordiamo che il trailer di The Mandalorian 3 è stato mostrato in esclusiva alla Star Wars Celebration e non è ancora stato pubblicato online ufficialmente. I prossimi episodi non hanno ancora una data precisa ma usciranno in esclusiva su Disney Plus a febbraio 2023. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti!