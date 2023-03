The Mandalorian 3, Pedro Pascal su Grogu: 'Mi ruba letteralmente la scena'

Dopo la diffusione in streaming dei primi due episodi di The Mandalorian 3, possiamo tornare ad ammirare l'equilibrio perfetto tra Din Djarin e Grogu, che si è consolidato in questa fase iniziale di stagione dopo che i due si erano separati alla fine della Stagione 2 (la reunion è avvenuta in Boba Fett). Pedro Pascal ha così parlato del "collega".

La star di The Mandalorian è recentemente apparsa nell'ultimo episodio del programma di successo di YouTube Hot Ones e ha scherzosamente rivelato il momento in cui Grogu gli ruba la scena.

"È un partner di scena molto collaborativo e soddisfacente. Sai, è stato piuttosto folle dovergli dire addio nella seconda stagione e ricevere elogi del tipo 'oh mio Dio. Hai un'emozione così sottile e hai a che fare con un pupazzo' e io sono lì come se questo pupazzo mi stesse facendo piangere. Così gli dico: 'Dannazione, calma, mi stai rubando il momento. È l'unica volta che mi sono tolto il casco. Lasciami fare la scena, bro'".

In questi primi due episodi, la relazione tra Din Djarin e Grogu si è ulteriormente intensificata, con alcuni dei personaggi, principalmente Bo-Katan, che si è addirittura riferita a Din come al padre di Grogu, quando quest'ultimo è venuto a cercarla per trarre in salvo il Mandaloriano, nel frattempo giugno nelle miniere di Mandalore per redimersi (potete leggere la recensione della 3x02 di The Mandalorian).

Di recente, il regista Rick Famuyiwa ha parlato di un possibile debutto al cinema per Din Djarin e Grogu:

"Non so quale sia il grande piano, e ovviamente c'è così tanto storytelling in corso in Star Wars. Ci sono serie, e molte cose sono successe nei film. Quindi il significato di tutto questo in termini di come creiamo le cose e per quale medium ha iniziato a confondersi. Ma non ne sarei sorpreso, di certo non sono a conoscenza di nulla di ciò che sta accadendo in questo senso. Ma c'è una grande comunità di narratori all'interno di Star Wars che è molto attiva sul fronte delle serie e continua a esserlo quando si tratta di ciò che potrebbe accadere con i film in futuro".