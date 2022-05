The Mandalorian 3, Pedro Pascal: 'i poteri di Grogu saranno al centro dei nuovi episodi'

Come ben sappiamo, la trama di The Mandalorian si è sviluppata anche in The Book of Boba Fett, con Grogu aka Baby Yoda che ha scelto di seguire Mando piuttosto che Luke Skywalker e le vie degli Jedi e della Forza.

Nella terza stagione di The Mandalorian, che arriverà prossimamente su Disney+, Din Djarin e Grogu dovranno continuare il loro viaggio e proteggersi a vicenda. Durante un evento stampa alla Star Wars Celebration, il protagonista dello show Pedro Pascal ha parlato di ciò che verrà oltre gli eventi della serie di Boba Fett.

A quanto pare, l'abilità di Grogu nell'utilizzo della Forza sarà un fattore importante nei prossimi episodi e che Din Djarin cercherà di gestire con cura. "Questa è la cosa affascinante, perché stiamo anche vedendo Grogu sviluppare il suo potere sempre di più e sfruttarlo nel modo giusto", ha detto Pascal a ComicBook.com. "Penso che la cosa più importante per ogni genitore sia che il proprio figlio esista nel suo più grande potenziale, ma che non sfugga di mano, suppongo. Questa è una sfida interessante, il legame diventerà sempre più profondo. Quello che amo è questo, 'Chi sta proteggendo chi?' la cosa inizierà ad oscillare".

Per concludere, vi lasciamo con le ultime dichiarazioni di Carl Weathers, che dirigerà un episodio di The Mandalorian 3.