The Mandalorian 3, Pedro Pascal sulla popolarità di Baby Yoda: 'Non mi dà fastidio'

Sin dall'arrivo della prima stagione di The Mandalorian, Baby Yoda è il personaggio preferito di fan adulti e piccini. Il protagonista ha superato anche Din Djarin in termini di gradimento, e ora Pedro Pascal si pronuncia in merito.

In un'intervista con Yahoo Entertainment è stato chiesto all'attore interprete di Din se si stancasse mai dell'affetto incredibile che circonda Baby Yoda, superiore probabilmente rispetto a quello espresso verso Mando. Pascal ha subito risposto dicendo di no, e ha aggiunto che secondo lui il rapporto tra Baby Yoda e il personaggio da lui interpretato, sia ciò che ha fatto maggiormente apprezzare Mando ai fan nella prima stagione.

"No! Questa cosa non mi stanca, in realtà. Credo che aiuti molto" ha detto Pascal nella sua risposta. "Direi che di certo non sento una mancanza di amore per Mando [da parte del pubblico], e penso che semmai [l'amore che c'è] sia probabilmente accresciuto dal rapporto che abbiamo e dall'amore che tutti abbiamo per Grogu. Era un asso nella manica che avevano per la prima stagione, continua a trattenerci, e credo che alla fine Jon e Dave sappiano cosa stanno facendo perché i loro cuori ci dicono la strada così come il loro amore per Star Wars. Quindi no, non potete portarmi via Grogu."

E in effetti nella terza stagione Din avrà più che mai bisogno dell'amore di Grogu mentre affronta il difficile viaggio della propria identità. In questi episodi non solo seguiremo il personaggio di Mando che chiede perdono, ma vedremo i poteri di Grogu al centro della narrazione.