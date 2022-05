The Mandalorian 3, Pedro Pascal promette: Nei prossimi episodi ci saranno grosse sorprese

In occasione della Star Wars Celebration ad Anaheim è stato svelato il primo filmato promozionale di The Mandalorian 3: purtroppo il video non arriverà online, ma nel frattempo possiamo condividere con voi alcune dichiarazioni molto interessanti di Pedro Pascal.

Nelle precedenti due stagioni di The Mandalorian e negli episodi dello spin-off/sequel The Book of Boba Fett, la Lucasfilm ha abituato i propri fan televisivi con tantissime sorprese e colpi di scena, e ovviamente The Mandalorian 3 proseguirà questo trend. Lo ha anticipato il protagonista della serie, interprete del mandaloriano Din Djarin:

"La parte più difficile di questo lavoro è rappresentata dai tantissimi modi creativi che i giornalisti escogitano per cercare di ingannarti e cavarti fuori delle informazioni che tu non vuoi o non sei autorizzato a rivelare", ha scherzato Pedro Pascal durante il panel dedicato a The Mandalorian 3 alla Star Wars Celebration. "Ma la parte più semplice è che io non voglio rivelare assolutamente nulla, quindi so come disinnescare questi trucchetti! La mia bocca è assolutamente cucita e sono bravo a mantenere i segreti. Questo perché non voglio rovinare le sorprese che abbiamo preparato per i fan e vi assicuro che ci sono grosse sorprese in arrivo nella terza stagione".

Alcune delle sorprese dei precedenti episodi hanno riguardato il ritorno del maestro Jedi Luke Skywalker e l'esordio in live-action di Ahsoka Tano, interpretata da Rosario Dawson: l'attrice, rivista recentemente anche in The Book of Boba Fett, tornerà nel 2023 con Ahsoka, una seconda serie spin-off di The Mandalorian, che la vedrà come assoluta protagonista.

Tra l'altro il 2023 sarà un grande anno per la saga: qualche giorno fa infatti la Lucasfilm ha confermato che la saga di Star Wars tornerà al cinema il prossimo anno con il nuovo film originale scritto e diretto da Taika Waititi, atteso proprio per 'la fine del 2023'.