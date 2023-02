The Mandalorian 3, Pedro Pascal promette: 'Ci saranno molti più mandaloriani'

Da un uomo solitario all'altro, Pedro Pascal è pronto a smettere i panni del Joel di The Last of Us e a tornare in quelli (ben più scomodi, supponiamo) del Din Djiarin di The Mandalorian: la terza stagione della serie ambientata nell'universo di Star Wars è in arrivo, e secondo l'attore porterà con sé un bel po' di novità.

Protagonista di un nuovo poster ufficiale di The Mandalorian 3, infatti, Pascal ci ha confermato che il suo mandaloriano non sarà più così solo durante questa terza stagione, o almeno per alcuni tratti della stessa: a fargli compagnia saranno un bel po' di mandaloriani mai visti prima d'ora.

"Vi dirò, ci saranno molti più mandaloriani, un sacco di loro. Ci sarà una battaglia epica... O al plurale? [...] Grogu è davvero bravo. Sta ancora imparando, sta proteggendo e viene protetto. Ma se dicessi altro ora verrei rimpiazzato. Non solo come protagonista di The Mandalorian, ma proprio come essere umano nella vita" sono state le parole dell'ex-star di Game of Thrones.

Chi saranno i nuovi mandaloriani? Vecchie conoscenze o facce nuove? Per scoprirlo non resta che attendere l'arrivo dei nuovi episodi su Disney+! The Mandalorian a parte, intanto, scopriamo insieme quali sono le serie di Star Wars in arrivo sulla piattaforma.