The Mandalorian 3, Pedro Pascal: 'Ci saranno tante facce nuove'

Carl Weathers ha rivelato che The Mandalorian 3 sarà epica e ora, Pedro Pascal ha aggiunto nuove informazioni sulla prossima stagione della serie con protagonista Din Djarin ammettendo che i fan di Star Wars avranno modo di conoscere molti nuovi personaggi.

In una recente intervista con Neelix Magazine l'attore ha detto: "Ci saranno vecchi volti familiari e ci saranno tanto facce nuove" e quando gli è stato chiesto se potesse aggiungere qualche altra informazione sui nuovi episodi, con un sorriso sornione ha aggiunto: "Non posso dire assolutamente niente. Posso solo dire che la storia è fantastica e ci sarà un sacco di azione".

Insomma, Pedro Pascal non ha voluto/potuto rivelare nessuna succulenta novità sulla terza stagione di The Mandalorian, rivelando cose che di fatto già sappiamo. Ciascun capitolo infatti è stato caratterizzato da combattimenti e varie scene d'azione, nonchè da vecchie conoscenze e nuove presenze della Galassia lontana lontana.

Sulla storyline di The Mandalorian 3 ci sono ancora molti dubbi. Mando è ora in possesso della dark saber, cosa che gli permetterebbe di fatto di reclamare il trono del suo pianeta e riunire a se l'esercito andato disperso. Insomma, sembra chiaro che la questione Mandalore sarà predominante, e in tutto questo bisognerà anche capire come andrà a finire con Grogu. Voi cosa vi aspettate da questa nuova stagione? Ditecelo nei commenti!