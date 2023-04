The Mandalorian 3, perchè la Darksaber è così importante?

Conquiste, nuove leadership e guest star frizzanti in The Mandalorian 3 episodio 6.

Vi aspettavate anche che fosse proprio Bo-Katan Kryze, interpretata da Katee Sackhoff, a divenire il nuovo leader dei Mandaloriani? Una conquista ottenuta non poca fatica e di questo è testimone l'intera storia di Star Wars.

Nella puntata 6 di The Mandalorian 3 Bo-Katan e Din Djarin sono ancora alle prese con vecchi problemi come scriviamo nella nostra recensione 3x06 di The Mandalorian 3. In compagnia di Grogu, i due si recano su Plazi-15 al fine di rintracciare un gruppo di mercenari mandaloriani che un tempo faceva parte della squadra di Bo-Katan. Quest'ultima, però, dovrà riconquistare la fiducia degli ex membri di Nite Owls che, attualmente, sono guidati da Axe Woves il quale non ha alcuna intenzione di cedere il controllo: per Bo-Katan non resta altro che sfidare Axe. Il duello termina con la vittoria di Bo-Katan che però appare vana: solo il detentore della Darksaber può guidare i Mandaloriani e dunque il posto da leader spetterebbe a Din Djarin che ha riconquistato la lama da Moff Gideon. Il guerriero mandaloriano però afferma che sia stata Bo-Katan a conquistare la Darksaber sconfiggendo un nemico che aveva colpito Din.

Il potere determinante della Darksaber riposto dai Mandaloriani pone l'accento sul divario di credenze tra Bo-Katan e i suoi seguaci e Din Djarin e La Tribù. L'importanza delle pratiche rituali, di cui Din Djarin e La Tribù non sembrano essere a conoscenza, rende i Mandaloriani visceralmente legati al simbolismo della Darksaber lontano dalla linea più estremista e rigida della Tribù.

Quando Bo-Katan si toglie l'elmo e cammina tra i Mandaloriani è The Armorer a fare il primo passo verso una fede più evoluta. Un punto d'incontro che potrebbe essere cruciale per espandere ulteriormente il franchise.

The Mandalorian 3 è disponibile in streaming su Disney+.