The Mandalorian 3, ecco perché Grogu potrebbe non esserci nella prossima stagione

Stiamo tutti attendendo con ansia la stagione 3 di The Mandalorian, che ci porterà a scoprire ancora più a fondo una delle serie più amate degli ultimi anni, in grado di rilanciare totalmente il franchise di Star Wars e riportandolo ai fasti del suo passato. Oggi vogliamo parlare di uno dei personaggi più amati dell'intero show.

Abbiamo già visto insieme quanto tempo potrebbe passare tra la seconda e la terza stagione di The Mandalorian, ma vogliamo trattare specificatamente di Grogu e del suo destino nel prossimo arco narrativo della serie. Vedremo il nostro adorato Baby Yoda in The Mandalorian 3? Prima di iniziare, vi avvisiamo che faremo spoiler sulla seconda stagione di The Mandalorian, quindi se non l'avete ancora recuperata vi invitiamo a non proseguire oltre nella lettura e a tornare in un secondo momento. Iniziamo.

Cosa succede a Grogu in The Mandalorian 2?

Nell'ottava e ultima puntata del secondo ciclo di episodi dello show di Jon Favreau e Dave Filoni, dal titolo Capitolo 16: Il salvataggio, abbiamo visto l'epico arrivo di Luke Skywalker, accorso in aiuto di Grogu dopo essere entrato in connessione con Il Bambino tramite la Forza. Lo Skywalker decide, nel finale di stagione, di portare con se Baby Yoda per addestrarlo alle vie della Forza, con Mando (Pedro Pascal) che, suo malincuore, accetta di affidare Grogu a Luke.

Vedremo Grogu e Luke in The Mandalorian 3?

Fermo restando che sarebbe incomprensibile presentare un personaggio simile come un mero deus ex machina, siamo certi che questa non sarà l'ultima apparizione di Luke in The Mandalorian. Lo stesso si può tranquillamente affermare di Grogu. Tuttavia, avrebbe senso che i due rimanessero lontani dagli schermi durante la terza stagione della serie Disney+. Ciò permetterebbe di far tornare Il Bambino, nel corso della quarta stagione, ormai diventato un Jedi (o comunque in grado di controllare al meglio la Forza) e a portare a determinati risvolti di trama molto interessanti. Staremo a vedere.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo a come potrebbe finire la serie TV Disney+ di The Mandalorian, la palla passa a voi: credete che vedremo Grogu in The Mandalorian 3 o salteremo tutta la fase del suo allenamento (o almeno una parte) per vederlo ritornare nella quarta stagione? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!