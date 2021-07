The Mandalorian 3, ecco perché potremmo aspettare a lungo l'uscita

Una scena post-credit alla fine della seconda stagione di The Mandalorian ha rivelato che l'imminente spin-off della serie Il libro di Boba Fett sarebbe stato presentato in anteprima su Disney+ quest'anno, non lasciando molto spazio per un'altra stagione di The Mandalorian fino al prossimo anno.

Pedro Pascal, interprete di Din Djarin, è uno degli uomini più impegnati di Hollywood ed è stato scelto per l'adattamento dei videogiochi della HBO The Last of Us, riempiendo la sua agenda e ritardando ulteriormente le riprese di The Mandalorian 3.



Dettagli specifici sulla trama della terza stagione aggiungono un altro strato di mistero alla produzione. A causa dell'educazione mandaloriana di Din Djarin, non si toglie mai il casco, a meno che il destino di Grogu non sia in gioco.

Ipoteticamente, i realizzatori potrebbero non aver nemmeno bisogno che Pedro Pascal sia sul set di persona per alcune scene di Din. È questo il fatto che ha alimentato le teorie dei fan lo scorso anno e potrebbe significare che le riprese della terza stagione stanno accadendo anche se Pascal sta ancora girando The Last of Us.



L'attore dovrebbe iniziare a girare la terza stagione di The Mandalorian a breve, se non l'ha già fatto. Dopotutto, secondo quanto riferito da American Cinematographer, le riprese del terzo lotto di episodi dello show sono già iniziate a Manhattan Beach, presso il complesso The Volume realizzato da Industrial Light and Magic.



Questo potrebbe significare che avremo la terza stagione di The Mandalorian prima del previsto? Lo speriamo ma il più grande ostacolo della produzione al momento sono le riprese di The Last of Us che dureranno fino a giugno 2022. C'è un bel po' da aspettare, ma l'idea che intanto la produzione di The Mandlorian sia iniziata significa che sono desiderosi di rivisitare quella storia quanto noi e dopotutto, tra una pausa e l’altra, Pascal potrebbe avere il tempo di girare le sue scene così da vedere la terza stagione nel 2022.



L'interprete di Bo-Katan, Katee Sackhoff potrebbe averci dato un'anticipazione di The Mandalorian 3, e se il programma i riprese non subirà ulteriori ritardi dovuti alla pandemia, la terza stagione arriverà nel 2022.