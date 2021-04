The Mandalorian 3, ecco perché nella prossima stagione potrebbero esserci i Wookie

È già da un po' che ci siamo ormai lasciati alle spalle la sorprendente seconda stagione di The Mandalorian, e sempre più voci e teorie su ciò che vedremo invece nella terza stagione stanno spopolando sul web. Tra queste, ve ne è anche una particolarmente insistente che chiamerebbe all'appello i Wookie.

La seconda stagione di The Mandalorian si è chiusa davvero col botto, con la presenza inaspettata di un grande personaggio della saga di Star Wars. Presenza che, al di là delle implicazioni più vicine al motivo che lo ha portato ad comparire nella serie, potrebbe significare anche che niente (o quasi) è al di fuori del reame delle possibilità per lo show di Disney+.

Non stupisce più di tanto, dunque, di sentir parlare di Wookie in relazione alla terza stagione di The Mandalorian.

Si tratta ovviamente di un rumor, ma Bespin Bulletin sembrerebbe aver raccolto da più fonti dichiarazioni a suo sostegno: "Lo scorso anno ho sentito dei rumor che volevano l'apparizione di un Wookie o più Wookies in The Mandalorian" si legge nel post di Instagram "Poi di recente ho sentito di nuovo da una seconda fonte che un Wookie potrebbe apparire, e ho persino visto la prova che un Wookie potrebbe fare la sua comparsa nella terza stagione di The Mandalorian da una nuova fonte".

"Non so se se il Wookie avrà una qualche importanza, se è un personaggio con cui abbiamo familiarità, o se sarà solo un personaggio di background. Ma ho pensato valesse la pena menzionare la cosa perché tutti amiamo questi ammassi di peli" concludono.

Voi che ne pensate della possibile apparizione dei Wookie nello show? Potrà trattarsi di Chewbacca? Fateci sapere la vostra nei commenti.