The Mandalorian 3, ecco perché forse uscirà alla fine del 2022

La terza stagione di The Mandalorian potrebbe arrivare su Disney+ non prima dell'autunno 2022. Perché? Diamo un'occhiata al calendario delle riprese della serie con Pedro Pascal.

Sapevamo già che le riprese della terza stagione di The Mandalorian sarebbero dovute partire questo mese ma un aggiornamento sulle date della produzione ci comunica anche fino a quando si protrarranno.

Secondo un'informuzione apparentemente proveniente da Production Weekly, infatti, The Mandalorian 3 darà il via alle riprese il prossimo 20 settembre, per concluderle nel mese di marzo 2002, precisamente il 23.

Con l'ingente lavoro di post-produzione che richiede una serie del genere, non sembra dunque verosimile sperare in un arrivo dei nuovi episodi su Disney+ prima del prossimo autunno. Ci vorrà infatti sicuramente tutta l'estate per completare il tutto, e non è nemmeno detto che si faccia in tempo per l'autunno.

Tuttavia, le prime due stagioni di The Mandalorian hanno debuttato rispettivamente il 12 novembre 2019 e il 30 ottobre 2020, quindi si potrebbe ipotizzare un'uscita intorno al medesimo periodo del 2022.

Per ora sappiamo ancora poco sulla terza stagione di The Mandalorian e su ciò che vi potrebbe accadere, ma sono numerosi i rumor che circolano al riguardo.

E voi, cosa vorreste vedere in The Mandalorian 3? Fateci sapere nei commenti.