The Mandalorian 3: i personaggi di Skeleton Crew appariranno nella serie Star Wars?

La natura interconnessa dell'universo di Star Wars, significa che i vari progetti possono vedere i personaggi saltare senza soluzione di continuità da un mondo all'altro e i recenti commenti di Jon Favreau potrebbero suggerire l'idea che i personaggi della prossima serie Skeleton Crew potrebbero fare la loro comparsa in The Mandalorian 3.

Le linee temporali della serie e i precedenti crossover dei personaggi hanno già stabilito quanto sia importante l'opportunità di un tale incrocio. Inoltre, sia la nuova stagione di The Mandalorian che il debutto di Star Wars: Skeleton Crew sono attesi per il 2023.

"Abbiamo questa nuova storia, che ricalca il sapore dei film della Amblin, con persone giovani, che sono cresciute nel mondo di Star Wars e conoscono bene questo tipo di avventure", ha condiviso Favreau a proposito di Skeleton Crew durante una conversazione per Entertainment Weekly. "I pupazzi, i costumi, le immagini, il mondo che viene ampliato. E ora mi tocca scrivere la prossima stagione di Mandalorian con tutti questi nuovi personaggi, nuove location e nuove creature... C'è questo gruppo coeso di storie che vengono raccontate grazie a tutti questi registi che stanno contribuendo".

Non molto tempo fa, Favreau ha fatto commenti simili sulla natura interconnessa del franchise, almeno in questo momento, gettando il seme di come tutti questi vari progetti possano sovrapporsi l'uno all'altro in modi diversi.

"Tutti gli show a cui abbiamo lavorato - Mandalorian, Ahsoka, Book of Boba Fett, e ora Skeleton Crew - esistono tutti nello stesso arco temporale", ha spiegato Favreau a Entertainment Weekly. "Sono tutti ambientati dopo Il ritorno dello Jedi. Quindi, tra Episodio VI ed Episodio VII, ci sono 30 anni che sono in qualche modo inesplorati, sicuramente sullo schermo".

"C'è molto margine per raccontare storie e ci sono molti personaggi in gioco perché sappiamo chi esiste in quel periodo. In The Mandalorian, iniziamo a presentare quei personaggi. Cominciamo a ricordarli a chi li conosceva già", ha sottolineato il regista. "Oppure, se non conoscete le altre opere e siete appena entrati in questo mondo, li presentiamo per la prima volta. Questo ci dà l'opportunità di avere storie che si interconnettono e personaggi che passano da una storia all'altra, e questo crea un tessuto molto ricco da esplorare".

Nel frattempo, dal merchandise potrebbero essere scappati degli spoiler da The Mandalorian 3.