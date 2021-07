The Mandalorian 3, quali personaggi di Star Wars vedremo nella prossima stagione?

Sebbene The Mandalorian sia stato inizialmente concepito come una storia originale incentrata su nuovi personaggi che avrebbero esplorato nuovi angoli della galassia lontana lontana, la seconda stagione ci ha dimostrato che molti personaggi iconici di Star Wars possono tornare in ogni momento.

L'imminente terza stagione confermata dello show potrebbe riportare ancora più icone di Star Wars, inclusi altri cacciatori di taglie e Jedi. Ci sono anche un paio di personaggi molto amati, le cui apparizioni nella seconda stagione sono state così ben accolte che potrebbero tornare nella terza stagione.



La seconda stagione si è conclusa con una scena post-crediti che anticipava Il libro di Boba Fett, in arrivo su Disney Plus nel dicembre 2021. Inizialmente non era chiaro se questa fosse la stagione 3, con l'attenzione che si spostava sul cacciatore di taglie o su uno spin-off. Jon Favreau, il creatore dello show, ha presto chiarito che si trattava di uno spin-off: le avventure del nostro Mando continueranno nella terza stagione.



Sfortunatamente non abbiamo ancora una data di uscita e Pedro Pascal ha rivelato che le riprese di The Mandalorian 3 non sono ancora iniziate, tuttavia lo show dovrebbe arrivare entro il 2022 sui nostri schermi.



Dal momento che la seconda stagione sembrava concludere la trama di Baby Yoda, con Luke Skywalker che porta via Grogu per l'addestramento Jedi, sarà interessante scoprire che piega prenderà lo spettacolo. La missione di Mando, riunire il piccoletto con i suoi simili, è compiuta, quindi le sue priorità cambieranno considerato che è anche diventato proprietario della Darksaber.

Proprio per questo motivo, potremmo rivedere nella terza stagione Bo-Katan, anche se Katee Sackhoff non ha confermato se tornerà nello show. Bo-Katan non si fermerà davanti a nulla per entrare in possesso della Darksaber e reclamare il trono di Mandalore e potrebbe diventare il prossimo grande villain dello show.



Nella terza stagione potremmo anche vedere Bossk, apparso solo brevemente nella trilogia originale al fianco di Boba Fett nella squadra di cacciatori di taglie ingaggiati da Darth Vader per rintracciare il Millennium Falcon in L'Impero colpisce ancora. Ora che Mando ha riunito Grogu con la sua gente, lo spettacolo potrebbe concentrarsi nuovamente sul commercio dei cacciatori di taglie, a quel punto Bossk potrebbe fare la sua comparsa.

Anche Timothy Olyphant potrebbe tornare nei panni di Cobb Vanth dato che il suo personaggio è stato ampiamente elogiato dai fan e dato che Mando si ritrova su Tatooine ogni pochi episodi, sarebbe facile riportare Vanth in futuro. Tra i personaggi di ritorno potrebbe esserci posto anche per Ahsoka Tano interpretata da Rosario Dawson, anche se presto la vedremo nella sua serie spinoff Ahsoka.

Il trionfante ritorno in azione di Boba Fett nella seconda stagione di The Mandalorian è stato ben accolto dai fan. Come Ahsoka, Boba avrà il suo spin-off ma dal momento che uscirà prima della terza stagione di The Mandalorian, lo spin-off potrebbe spianare la strada ad un ritorno di Boba nello show di punta.

Tra i nuovi personaggi pronti a debuttare in live-action potremmo vedere Sabine Wren, una guerriera mandaloriana che ha una lunga storia passata con Bo-Katan e la Darksaber. Probabilmente sarà cruciale nel tentativo di reclamare Mandalore, quindi potrebbe facilmente fare un'apparizione nella terza stagione di The Mandalorian.

Da quando il finale della serie di Rebels ha lasciato ambiguo il destino di Ezra Bridger, i fan di Star Wars si aspettavano che The Mandalorian introducesse una versione live-action del personaggio e riprendesse da dove si era interrotta la sua storia, questo è ancora possibile.



In "Capitolo 13: La Jedi", quando Ahsoka ha battuto il magistrato Elsbeth in combattimento e l'ha costretta a rivelare la posizione del suo maestro, abbiamo appreso chi sta cercando Ahsoka: il grande ammiraglio Thrawn.



Mentre giocherà senza dubbio un ruolo importante nella serie spin-off di Ahsoka, Thrawn è un personaggio abbastanza potente da essere il grande villain delle vicende.