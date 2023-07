The Mandalorian 3, un personaggio cardine sarebbe dovuto morire nel finale

Nonostante moltissimi fan abbiano avuto il dubbio fino all'ultimo secondo, non si è verificato nessun tradimento in grande stile nella terza stagione di The Mandalorian. Doppiogiochisti a parte, un personaggio centrale del finale di stagione avrebbe dovuto avere un destino differente.

La credenza generale voleva che almeno uno dei mandaloriani guidati da Din Djarin e Grogu durante la battaglia di Mandalore avrebbe tradito. Solo uno ha lasciato il pubblico in dubbio fino all'ultimo secondo facendo pensare ad un possibile doppio gioco o ad una morte particolarmente plateale. Axe Woves, originariamente, infatti, sarebbe dovuto morire durante la battaglia finale contro le forze di Moff Gideon ritornato e più forte di prima.

Il finale di stagione di The Mandalorian 3 ha avuto ascolti ai minimi storici ma, nonostante ciò, i fan sembra ne siano rimasti soddisfatti. In particolare l'arco di Axe Woves è ciò che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all'ultimo istante. Il personaggio, infatti, abbandona il campo di battaglia per riprendere in mano la nave madre lanciandola come un missile kamikaze contro le truppe di Gideon. Il suo salvataggio all'ultimo secondo grazie ad un jetpack attaccato alla schiena è stato sicuramente uno dei momenti più adrenalinici della serie.

