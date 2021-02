The Mandalorian 3, la petizione dei fan vuole Don Cheadle come sostituto di Gin Carano

Dopo l'allontanamento di Gina Carano da Star Wars: The Mandalorian a seguito dei suoi recenti e spiacevoli paragoni tra repubblicani ed ebrei, la domanda che si stanno ponendo tutti i fan della serie live-action Disney+ è cosa ne sarà del suo personaggio di Cara Dune nella terza stagione dello show.

Molti pensano che semplicemente non tornerà più nella serie, anche perché non aveva effettivamente un ruolo centrale nella narrazione ma marginale, di ritorno. Altri sperano invece in un recasting ovviamente femminile e altri ancora vorrebbero che venga sostituita con un attore uomo, per la precisione da Don Cheadle, l'interprete di War Machine nel Marvel Cinematic Universe.



C'è anzi proprio una petizione Change.org (e dove sennò?) intitolata "Assumete Don Cheadle come sostituto di Gina Carano nella parte di Cara Dune in The Mandalorian", che di getto ha dei connotato alquanto bizzarri. Il documento ha raccolto per il momento 1500 firme e si basa sul passato di Cheadle come sostituto di Terrence Howard in Iron Man 2, dato che comunque Jon Favreau è ora showrunner della serie Disney+.



Si legge: "La soluzione è ovvia: coinvolgere un esperto di sostituzioni come Don Cheadle, che ha già dimostrato al mondo di essere in grado non solo di continuare laddove un altro attore aveva lasciato in sospeso, ma anche di elevare un personaggio verso vette più interessanti". Intrigante, ma la petizione non affronta il modo in cui Don Cheadle potrebbe subentrare alla Carano in un ruolo prima femminile.



Si conclude però così: "Abbiamo bisogno di Cheadle".