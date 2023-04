The Mandalorian 3, un nuovo poster svela l'armatura di Moff Gideon!

Con il finale della seconda stagione di The Mandalorian molti hanno pensato che fosse arrivato il momento della resa definitiva del Moff Gideon di Giancarlo Esposito. L'ultimo episodio rilasciato ha smentito questa ipotesi presentando un nuovissimo poster del personaggio sui profili social della serie.

Il ritorno di Moff Gideon in The Mandalorian 3 ha fatto impazzire i fan che tanto avevano aspettato il ritorno del personaggio. L'essere finito tra le mani dell'Alta Repubblica non ha fermato la sua sete di potere. Dopo esser riuscito a scappare dalla prigione, Gideon ha iniziato a collaborare con lo Shadow Council per ristabilire l'Impero. L'episodio, oltre ha mostrare il destino del personaggio, ha svelato la sua nuova armatura protagonista di un nuovo poster.

La nuova immagine promozionale del Moff Gideon di Giancarlo Esposito lo mostra in una nuova divisa molto simile a quelle trattate dall'Impero nella trilogia originale. "Penso che abbiamo bisogno di vedere Moff per continuare la storia e per continuare la pressione sui personaggi" aveva svelato Esposito durante una convention dello scorso anno anticipando che, con molta probabilità, sarebbe stato presente anche nella terza stagione della serie.

Nel frattempo, Dave Filoni ha anticipato qualcosa sul finale di stagione di The Mandalorian 3 parlando di una conclusione entusiasmante. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!