The Mandalorian 3, la produzione della stagione è iniziata: tutti i dettagli

La produzione della stagione 3 di The Mandalorian, prima serie live action dello Star Wars Universe, è in corso. La nuova stagione sulle avventure del cacciatore di taglie Din Djarin è in lavorazione da prima che la seconda stagione fosse presentata in anteprima nell'ottobre 2020. La pre-produzione è iniziata la scorsa primavera.

La serie è creata da Jon Favreau è separata da Il libro di Boba Fett, spin-off dello Star Wars Universe in arrivo a fine dicembre su Disney+ e confermato proprio dal produttore e regista qualche mese fa.

La produzione della nuova stagione di The Mandalorian è iniziata la scorsa settimana ai Manhattan Beach Studios in California, secondo quanto riporta il sito di Star Wars BespinBulletin.com.



La terza stagione verrà girata fino alla fine di marzo e attualmente è in fase di riprese senza la presenza del protagonista, Pedro Pascal, impegnato sul set della serie HBO, The Last of Us, nella quale interpreta Joel. In questi giorni si è parlato anche di un ipotetico ingresso di Lucy Lawless in The Mandalorian.

Disney e LucasFilm devono ancora annunciare l'inizio della produzione della terza stagione da parte dei produttori esecutivi Dave Filoni, Jon Favreau, Kathleen Kennedy e Colin Wilson.

Lo studio di Star Wars ha recentemente concluso la produzione di Il libro di Boba Fett e la serie su Obi-Wan Kenobi con il ritorno di Ewan McGregor.

Anche un altro spin-off, Andor, ha concluso le riprese qualche settimana fa, dopo le riprese in quel di Londra.



Obi-Wan Kenobi e Andor non arriveranno prima del 2022 su Disney+.