The Mandalorian 3, qual è il futuro di Bo-Katan? Risponde Katee Sackhoff

Nei giorni scorsi Katee Sackhoff ha festeggiato il compleanno con una torta a tema Bo-Katan. Il suo personaggio è stato molto apprezzato dal pubblico nella seconda stagione di Star Wars: The Mandalorian, e sono in molti a sperare di ritrovarlo nella terza, attesa a dicembre. Ne ha parlato anche la stessa attrice in una recente intervista.

Katee Sackhoff ha spiegato che a suo avviso ci sarebbero ancora molti aspetti da esplorare (lei stessa aveva espresso il desiderio di una serie su Bo-Katan giovane), ma per il momento non conosce i piani del franchise per il futuro.

"Onestamente vorrei poter dire che so qualcosa, ma non lo so davvero" ha ammesso a Looper. "So dove abbiamo finito, e questo è tutto ciò che ho al momento. Posso soltanto usare la mia immaginazione e sperare di vedere alcune cose interessanti, ma non ne ho idea."

Per quanto riguarda ciò che le piacerebbe vedere, Katee Sackhoff ha spiegato che vorrebbe esplorare non solo i motivi per cui Bo-Katan è una leader, ma anche se effettivamente lo è.

"Oh mio Dio. È difficile da dire perché ha iniziato in un posto... Non era necessariamente dalla parte giusta. Pensava di esserlo. [...] Ma la sua crescita per arrivare dove è arrivata è stata piuttosto drammatica. [...] Solo perché pensi di avere ragione e solo perché pensi di essere una leader, non significa che tu lo sia effettivamente. Quindi vorrei vedere quella lotta, perché se le importa davvero della sua gente, potrebbe non essere la persona giusta."