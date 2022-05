The Mandalorian 3: ecco quando Mando, Grogu e gli altri torneranno su Disney+

Continua la pioggia di notizia dalla Star Wars Celebration di Anaheim: dopo il primo trailer di Andor e l'annuncio di una nuova serie con Jude Law, ora ci viene svelato anche quando avremo modo di vedere la terza stagione di The Mandalorian.

Prima di segnare col pennarello sul calendario quando esattamente Mando farà ritorno su Disney+ sappiate che un giorno preciso non è ancora stato comunicato, ma non temete, perché The Mandalorian 3 arriverà comunque relativamente presto, ovvero a febbraio 2023.

Con il debutto di Star Wars: Obi-Wan Kenobi nelle prossime ore e della prima stagione di Andor ad agosto, era difficile (ma certo non impossibile) che ci fosse concesso di tornare nuovamente nella galassia lontana lontana delle serie Star Wars Disney+ nel corso del 2022, ma considerati i precedenti rumor che volevano The Mandalorian di ritorno già negli ultimi mesi dell'anno o al massimo nei primi del 2023, la speranza c'era.

Tuttavia, è stato comunicato ufficialmente che dovremo attendere quest'inverno per scoprire come proseguono le avventure del Mandaloriano interpretato da Pedro Pascal, dell'adorabile Gorgu e, tra gli altri, di Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff), che sappiamo con certezza essere di ritorno per i nuovi episodi.

Ci sarà forse dunque un po' di più da aspettare di quel che si potesse pensare per The Mandalorian 3, ma l'attesa ne varrà sicuramente la pena.