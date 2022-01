The Mandalorian 3, quando tornerà Mando su Disney+?

Non ha avuto vita facile la terza stagione di The Mandalorian, che Disney+ ha deciso di posporre rispetto allo spin-off su Boba Fett e a quello su Obi-Wan Kenobi. Ora però, con le riprese in corso già da qualche mese e l'apparizione di Mando in uno show collaterale, i nuovi episodi a lui dedicati sembrano aver trovato una destinazione.

Era da qualche mese che non si tornava a parlare del Mandaloriano più taciturno e scintillante della Galassia. Si vociferava che Mando sarebbe apparso in The Book of Boba Fett come uno dei nomi più papabili, fra i personaggi storici e non di Star Wars, che avrebbero offerto dei camei in The Book of Boba Fett. In realtà il suo, più che un cameo, è stata una vera e propria invasione di campo per The Book of Boba Fett, che ha ridato lustro alla serie spin-off del sotto-franchise aperto proprio da The Mandalorian, ma che rischia di togliere indipendenza alla nuova serie sul cacciatore di taglie. Ne abbiamo parlato e discusso approfonditamente nell’ultimo articolo linkato.

Ora che è riuscito a risollevare i penultimi deludenti episodi di The Book of Boba Fett, i fan chiedono ancor più a gran voce aggiornamenti sull’unica serie che, finora, è stata in grado di convincerli nel nuovo corso della Lucasfilm aperto da Disney. Quando arriva la terza stagione di The Mandalorian? Questa la domanda che affolla le principali discussioni da quando la conclusione della seconda stagione verso la fine del 2020 ci ha lasciato con gli occhi lucidi, dall’azione ma anche dalla commozione. Dopo l’incontro con Luke Skywalker in The Mandalorian, Din Djarin ha “perso” il suo protetto, la ragione stessa per cui aveva iniziato il suo viaggio: il piccolo Grogu, un Baby Yoda appartenente a una razza in via d’estinzione e per questo affidato a Luke, affinché lo addestri come un Jedi.

D’altro canto però, Mando ha ora la strada spianata per avviare quel processo di ricostruzione di Mandalore a lungo sognato (da altri). Nonostante la delusione di Bo-Katan, ha sconfitto Moff Gideon ottenendo così il controllo della dark saber, cosa che gli da il diritto di rivendicare il trono di Mandalore e richiamare a sé il suo esercito. Non vediamo l’ora di scoprire cosa accadrà, anche perché abbiamo atteso fin troppo. Il rinnovo era programmato per approdare alla fine dell’anno scorso su Disney+. Tuttavia, gran parte della squadra era la stessa a lavoro su Boba Fett, cosa che ha posticipato la terza stagione.

Successivamente si disse che questa avrebbe atteso le riprese di Obi-Wan Kenobi, visto che i due prodotti condividono lo stesso set e gli stessi allestimenti. Ma anche in quel caso, la promessa è stata infranta. Ora sappiamo che le riprese sono iniziate a settembre e che sarebbero durate sei mesi. Da marzo, a meno di nuovi imprevisti, inizia quindi la fase di post-produzione, che qualcuno preannuncia lunga a causa dei molti effetti speciali. In realtà, grazie all’utilizzo del led video wall, lo show renderizza le sue ambientazioni in pre-produzione, già proiettandole in scena e non necessitando quindi di grandi correzioni. Sulla base di questo, potremmo aspettarci un’uscita verso fine 2022, ma anche per l’inizio della stagione autunnale, così da concludersi entro dicembre come avvenuto per le precedenti stagioni.