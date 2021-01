The Mandalorian 3: quando uscirà la nuova stagione su Disney+?

Nonostante la seconda stagione sia terminata da poco tempo, i fan dell'universo Star Wars non vedono l'ora di poter assistere anche a The Mandalorian , che porterà avanti le vicende di Mando (interpretato dal brillante Pedro Pascal), e che si prospetta piena di nuovi e incredibili colpi di scena in grado di cambiare il volto del franchise.

Se abbiamo esplorato tramite un nostro approfondimento tutti i legami tra la Skywalker Saga e la serie TV The Mandalorian, ora è comunque già arrivato il momento di procedere oltre, e di vedere quando la terza stagione dello show targato Disney+ potrebbe uscire.



La storia della produzione di The Mandalorian

Dopo aver girato dall'inizio di ottobre 2018 al 27 febbraio 2019, la prima stagione di The Mandalorian è andata in onda, negli Stati Uniti, tra il 12 novembre e il 27 dicembre del 2019, mentre l'uscita in Italia è avvenuta a partire dal 22 marzo 2020, fino al primo maggio dello stesso anno.

Le riprese della seconda stagione sono iniziate il 17 ottobre 2019 e si sono concluse l'8 marzo del 2020: The Mandalorian 2 è andata in onda sulla piattaforma streaming della Disney dal 30 ottobre 2020 al 18 dicembre dello stesso anno (in questo caso, in contemporanea sia negli Stati Uniti che in Italia).

Quando esce The Mandalorian 3?

Jon Favreau aveva inizialmente dichiarato che le riprese della terza stagione di The Mandalorian sarebbero iniziate entro la fine del 2020, ma abbiamo scoperto che così non è stato. Parte del motivo è stato, sicuramente, l'annuncio della serie TV di Star Wars The Book of Boba Fett, che sarà un vero e proprio spin-off di The Mandalorian, essendo ambientata nella stessa timeline.

A conferma di ciò, lo stesso Favreau, durante un'intervista a Good Morning America, ha detto che la pre-produzione di The Mandalorian 3 avverrà "subito dopo l'inizio delle riprese di The Book of Boba Fett", suggerendo che le serie saranno dunque portate avanti, almeno per un certo periodo, insieme.

Se le aspettative saranno rispettate, e non ci saranno stop dovuti alla pandemia globale di COVID-19, sia The Book of Boba Fett, sia The Mandalorian 3 usciranno a dicembre 2021 su Disney+.

Mentre vi lasciamo alla nostra recensione con il verdetto finale della clamorosa seconda stagione di The Mandalorian ora è il vostro turno: quando pensate che potrebbe uscire The Mandalorian 3? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nello spazio a esis dedicato!