The Mandalorian 3, il regista anticipa: 'Grogu avrà un ruolo più centrale'

Mancano più o meno due settimane all'esordio in streaming su Disney+ della terza stagione di The Mandalorian ed è chiaro che in questo momento l'hype dei fan di Star Wars è alle stelle. Ma su una cosa potranno stare tranquilli: come confermato da uno dei registi dello show, il ruolo di Grogu sarà più centrale che mai nel corso della nuova stagione.

Il pubblico ha incontrato per la prima volta "Baby Yoda", che in realtà abbiamo poi scoperto chiamarsi Grogu, nella première di The Mandalorian e, mentre il finale della seconda stagione lasciava intendere che si sarebbe separato dal personaggio principale, il duo si è poi riunito nel corso dello spin-off The Book of Boba Fett, con Grogu che ha abbandonato l'addestramento con Luke Skywalker per tornare ad affiancare Din Djarin nelle sue avventure.

Il regista Rick Famuyiwa ha recentemente confermato a Empire Magazine che il piccolo personaggio avrà un ruolo ancora più centrale nell'imminente terza stagione della serie.

"Ci saranno cose [nella terza stagione] che faranno parlare ancora una volta di Grogu", ha spiegato Famuyiwa alla rivista. "In modo esponenziale, sta crescendo come personaggio e in questa partnership con Mando. Man mano che questa relazione cresce, Grogu deve diventare più centrale nelle cose che accadono. Ora è saldamente al fianco di Mando in ogni avventura...".

E ha aggiunto: "La purezza del personaggio fa emergere il meglio delle persone che lo circondano. La prossima stagione continuerà ad attenersi a questa idea". In questi giorni ci si è chiesto anche se Grogu arriverà mai al cinema in un film di Star Wars.

L'imminente stagione 3 di The Mandalorian viene descritta così: "I viaggi del Mandaloriano attraverso la galassia di Star Wars continuano. Un tempo cacciatore di taglie solitario, Din Djarin si è riunito con Grogu. Nel frattempo, la Nuova Repubblica lotta per allontanare la galassia dal suo passato oscuro. Il Mandaloriano incontrerà vecchi alleati e si farà nuovi nemici mentre lui e Grogu continuano il loro viaggio insieme".

Nel frattempo, Pedro Pascal ha parlato dell'elmo di Din Djarin e del fatto che indossandolo non veda proprio nulla durante le riprese.