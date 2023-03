The Mandalorian 3, il regista: 'Molte storie di Star Wars raggiungeranno il culmine'

La Stagione 3 di The Mandalorian fa il suo debutto su Disney+ oggi con il primo episodio, con la storia che riprende da dove l'avevamo lasciata oltre un anno fa in The Book of Boba Fett, dove Din Djarin e Grogu comparivano a sorpresa per riunirsi sullo schermo dopo un periodo trascorso lontani. Ecco le parole del regista sui nuovi episodi.

In un'intervista rilasciata a Deadline in occasione della première di martedì della terza stagione di The Mandalorian, Rick Famuyiwa ha anticipato un ritorno ai "semi" piantati nella prima stagione della serie Star Wars.

"La narrazione che Jon [Favreau] ha portato avanti fin dall'inizio ha avuto un andamento molto lento e misurato; ogni stagione, ogni progetto, ci ha portato a questo. Ci ha portato alla terza stagione", ha detto Famuyiwa. "E quindi penso che ci siano molti semi piantati che sono cresciuti e culmineranno in questa stagione, e credo che questo sia in parte quello che si percepisce di più - il senso degli eventi che culminano. Per certi versi, questo sembra davvero un terzo atto, anche se ci sono molte storie ancora da raccontare".

Famuyiwa ha aggiunto: "Ma questa è la sensazione che ho avuto io: cioè quella di aver intrapreso un viaggio con questi personaggi, e che quel viaggio arriverà certamente al suo culmine nel corso di questa stagione".

Come già anticipato da Favreau, il finale di The Mandalorian non è stato pianificato ancora, così le avventure di Din Djarin e Grogu potrebbero continuare ancora per parecchi anni; considerando che sono in arrivo anche due serie come Ahsoka e Skeleton Crew, ambientate nella stessa linea temporale di The Mandalorian, questi show potrebbero farci compagnia ancora per molto tempo.

