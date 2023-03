The Mandalorian 3, ecco il riferimento nascosto a Star Wars

Una scena può fare sia ridere che riflettere. Nel caso del terzo episodio della terza stagione di The Mandalorian con Pedro Pascal, il riferimento non troppo velato a Star Wars è esilarante.

Nel corso della puntata, di cui potete leggere la nostra recensione su The Mandalorian 3x03, i fan hanno seguito con molta attenzione il percorso del Dr. Pershing, che potremmo definire il protagonista assoluto del terzo episodio.

Ma procediamo con ordine. Nel terzo episodio della terza stagione di The Mandalorian ci troviamo faccia a faccia con il clone di Omid Abtahi. Il Dr. Pershing tenta di seguire le linee della riabilitazione imperiale della Nuova Repubblica. Non si tratta di un viaggio molto divertente per il personaggio che infatti finisce legato a un macchinario ipertecnologico, il cui obiettivo è proprio quello di curare il Dr. Pershing dal suo condizionamento dettato dalla riabilitazione imperiale.

Ed ecco qui il riferimento a Star Wars: tra le proteste, il Dr. Pershing afferma "Era una trappola!". Ma dove abbiamo sentito già questa frase? La risposta è semplice: ne Il ritorno dello Jedi la stessa battuta è ripetuta anche dall'ammiraglio Ackbar che usa la frase al presente e afferma:"È una trappola!". A proposito: vi piacerebbe tornare in sala per vedere le prime versioni della saga? Ecco le parole di Jon Favreau sul ritorno di Star Wars al cinema.

E voi avevate riconosciuto questa citazione?