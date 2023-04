The Mandalorian 3 riprende il trend: l'episodio 7 sarà lunghissimo!

Ci stiamo avviando verso la conclusione di The Mandalorian 3 con il settimo episodio, di cui abbiamo già avuto un’anteprima durante la Star Wars Celebration, che segnerà il ritorno di un grande villain e che a quanto abbiamo avuto modo di sapere sarà uno dei più lunghi dell'intera serie.

Jon Favreau ha promesso che la parte finale di The Mandalorian 3 vedrà la conclusione di diversi archi narrativi costruiti durante le tre stagioni dello show e stando alle idee che stanno diffondendosi sulla rete le ultime due puntate saranno parte di un unico lungo episodio diretto dal regista Rick Famuyiwa e diviso in due parti.

Secondo le informazioni riportate da chi ha potuto vedere il settimo episodio durante la convention, la penultima puntata del terzo capitolo sarà uno dei più lunghi della stagione e della serie con una durata che dovrebbe assestarsi sui 52 minuti e 47 secondi (seconda per lunghezza soltanto al terzo episodio capace di durare ben 56 minuti) e con il ritorno di Moff Gideon, personaggio che ancora non avevamo visto nel corso della stagione.

Per quanto sia possibile che i due episodi diretti dal regista di origine nigeriana siano divisi appare certo che in ogni caso saranno fortemente legati come già successo durante la seconda stagione e se dovessero essere davvero due parti di uno stesso episodio la cosa rappresenterebbe una novità assoluta per lo show distribuito su Disney+.

Per chi non avesse la pazienza di aspettare la messa in onda per capire di più dei piani della Disney vi lasciamo alla recensione del settimo episodio di The Mandalorian 3.