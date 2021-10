The Mandalorian 3, le riprese entrano nel vivo! Arriva la conferma di una star della serie

Le riprese di The Mandalorian 3 sono ufficialmente partite come rivela anche Carl Weathers con un post sui social. L'interprete di Greef Karga ha infatti ammesso che a partire da oggi sarà impegnato sul set della serie Disney+.

Le prime due stagioni di The Mandalorian sono state rilasciate rispettivamente nel 2019 e nel 2020, e dunque il 2021 è stato il primo anno in cui non abbiamo avuto modo di vedere all'opera il Mando di Pedro Pascal. Favreau e co. hanno scelto di farsi da parte quest'anno, per lasciare spazio a The Book of Boba Fett, la serie spin-off di Robert Rodriguez che uscirà alla fine di dicembre.

The Mandalorian ha concluso la sua seconda stagione alla fine dello scorso anno con un finale che ha entusiasmato il pubblico per il ritorno di un giovane Luke Skywalker. Da allora, i fan non vedono l'ora di saperne di più sul destino ultimo dell'adorabile bambino alieno, Grogu che ha detto addio al suo Mando per seguire il celebre Jedi. Naturalmente, visti i molti rallentamenti subiti dalla serie, The Mandalorian non potrà fare il suo debutto prima del 2022.

Stando alle ultime previsioni, le riprese della serie con Pedro Pascal si protrarranno almeno fino a marzo 2022, anche per consentire proprio al protagonista di prendervi parte con tutta tranquillità visti i molteplici impegni del momento.

Cosa vi aspettate da The Mandalorian 3? Fatecelo sapere nei commenti.