The Mandalorian 3, riprese terminate? Risponde Carl Weathers

Nelle ultime ore sui social è nato un vero e proprio caso in merito alla fine delle riprese di The Mandalorian e a risolvere la questione ci ha pensato Carl Weathers, da sempre molto attivo sui social in merito agli aggiornamenti sulla serie Disney+.

In un post su Instagram ora cancellato, un costumista di The Mandalorian ha rivelato che le riprese della terza stagione erano terminate. Dopo aver rimosso il post, gli spettatori si sono chiesti se la notizia fosse vera.

Weathers, che interpreta Greef Karga oltre a dirigere la serie, è intervenuto per citare un tweet di Star Wars Stuff che condivideva la notizia della conclusione delle riprese di The Mandalorian, aggiungendo che è "una stagione MERAVIGLIOSA!". Dato che Weathers è l'unico regista confermato finora per la terza stagione, le sue parole hanno un peso nel dimostrare che le riprese sono effettivamente terminate.

Nel corso dei lavori, Carl Weathers ha fornito molti aggiornamenti su The Mandalorian 3, e sebbene ora le abbiano ufficialmente portato a termine il proprio lavoro, ancora non possiamo dire con certezza quando i nuovi episodi arriveranno. La data di uscita di The Mandalorian 3 non è stata attualmente rivelata, ma tutto sembra propendere per il prossimo Natale. Quali sono le vostre aspettative per questa nuova stagione? Ditecelo nei commenti.