The Mandalorian 3: il ritorno di Mando e Grogu nel primo trailer della nuova stagione!

Dopo il trailer di Tales of the Jedi e il trailer di Andor, Lucasfilm ha proseguito la presentazione del futuro della saga di Star Wars al D23 mostrando anche il primo teaser trailer di The Mandalorian 3.

Nella nuova stagione dell'acclamata e pluripremiata serie tv di Star Wars, la prima ad aver esordito sulla piattaforma di streaming on demand, il Mandaloriano e Grogu si riuniscono e dopo gli eventi di The Book of Boba Fett continuano il loro viaggio attraverso la Galassia, affrontando nemici e radunando alleati mentre si fanno strada in una galassia pericolosa nella tumultuosa era successiva al crollo dell’Impero Galattico.

La terza stagione di The Mandalorian debutterà in esclusiva su Disney+ nel 2023, con anche il filmato promozionale che trovate come sempre all'interno dell'articolo che rimane molto vago senza specificare neppure un mese preciso. In precedenza, era stato riportato che la serie sarebbe tornata sulla piattaforma di streaming on demand a febbraio 2023, ma per il momento non ci sono informazioni ufficiali in tal senso. Jon Favreau, Dave Filoni, Rick Famuyiwa, Kathleen Kennedy e Colin Wilson tornano come produttori esecutivi.

