The Mandalorian 3: rivelata la data di uscita della terza stagione!

Dopo la conclusione della sorprendente serie con protagonista Diego Luna, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Andor, oggi sono arrivati dei nuovi aggiornamenti riguardanti l'universo di Star Wars.

In occasione del CCXP, Lucasfilm e Disney hanno infatti rivelato la data di uscita della terza stagione di The Mandalorian, che debutterà su Disney Plus il 1° marzo 2023. L'annuncio ufficiale è stato condiviso anche tramite Twitter, con un post che vi lasciamo in calce alla notizia e che recita: "The Mandalorian e Grogu torneranno il 1 marzo solo su @DisneyPlus".

Più di due mesi fa è stato rilasciato il primo teaser trailer di The Mandalorian 3, che ha stuzzicato non poco la curiosità dei fan. L'ultima apparizione del nostro caro Mando risale a The Book of Boba Fett, che si è conclusa a febbraio di quest'anno e che come tutti i prodotti a tema Star Wars è disponibile su Disney Plus.

Nei prossimi episodi, Din Djarin (Pedro Pascal) e Grogu saranno in missione su Mandalore e dovranno vedersela con le fazioni rivali guidate da Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff). Il pianeta, con la sua cultura ed i suoi abitanti, saranno con molta probabilità al centro della nuova stagione. Ne vedremo delle belle.

Rimanete sintonizzati per non perdervi tutti i prossimi aggiornamenti riguardanti lo show e l'universo Star Wars!