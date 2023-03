The Mandalorian 3, per gli sceneggiatori la serie riserverà 'grandi sorprese'

Secondo molti spettatori The Mandalorian 3 sta perdendo colpi, ma Jon Favreau e Dave Filoni, che costituiscono il team creativo della serie, hanno recentemente anticipato che la stagione in questione riserverà grandissime sorprese.

"Ci piace riservare grandi sorprese" ha dichiarato Favreau. "È bello sfruttare ogni episodio per rivelare qualcosa. Quando tutti gli spettatori tentato di vederlo nello stesso momento, e dopodiché parlano, reagiscono, discutono tra loro, il risultato è davvero strabiliante. Di base, vi è il tentativo di indovinare cosa accadrà dopo. E questo è uno dei divertimenti della narrazione seriale. Da parte nostra, vogliamo assicurarci che ogni settimana nuovi tasselli si aggiungano ai precedenti e che le cose si risolvano in modo inaspettato, pur con una giustificazione e una risonanza emotiva col personaggio in sottofondo. Insomma: speriamo proprio che gli spettatori amino questi nuovi archi narrativi. Sicuramente, io mi sto divertendo nel lavorare a The Mandalorian. Tutti noi speriamo di farlo ancora per molto".

Inoltre, Favreu ha comunicato durante il podcast Inside Total Film (tramite Games Radar) le sue idee sul finale dell'intera storia. Sembrerebbe che lo sceneggiatore ci stia ancora pensando: "Non lo so, penso che la bellezza della stagione sia la sua posizione 'centrale' all'interno di una storia ben più grande. Anche se trovassimo una risoluzione per i personaggi, penso che si adatterebbe all'ampia portata del prodotto. Ma questo non significa che io abbia un finale in mente, o su cui stiamo lavorando. Al contrario, mi piacerebbe che queste storie vadano avanti all'infinito".



D'altronde, la serie sul cacciatore di taglie e Grogu è sempre stata caratterizzata da una fortissima componente intertestuale: basti pensare al terzo episodio di The Mandalorian 3, che mostra una celebre location de La Vendetta dei Sith.