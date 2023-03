The Mandalorian 3, la serie Star Wars perde colpi? Ascolti inferiori alle aspettative

The Mandalorian 3 è arrivata alla terza puntata delle otto previste, ma stando ai nuovi dati ufficiali per gli ascolti della premiere la popolare serie tv di Star Wars con Pedro Pascal sta procedendo col freno a mano tirato.

Lo show, che ha debuttato alla fine del 2019 con il lancio di Disney Plus diventando un vero e proprio fenomeno culturale, non ha lasciato il segno con la premiere della terza stagione: in queste ore infatti The Wrap ha pubblicato i dati ufficiali raccolti da Samba TV, che ha stimato che la premiere della terza stagione di The Mandalorian ha raggiunto poco meno di 1,5 milioni di famiglie, un risultato non esattamente esaltante per Lucasfilm e Disney Plus.

Questi numeri, infatti, sono inferiori a molti degli altri programmi TV di Star Wars pubblicati in esclusiva da Disney+. Esclusa Andor, rimasta più un fenomeno di nicchia nonostante le recensioni entusiastiche da parte della critica e i tanti premi ricevuti, The Mandalorian 3 ha debuttato con numeri inferiori a The Book of Boba Fett, che sono stati superiori del +2% con poco più di 1,5 milioni di visualizzazioni. Ma la premiere della terza stagione della serie con Pedro Pascal è rimasta molto al di sotto anche di Obi-Wan Kenobi, che ha avuto numeri superiori del +28%; infine, il confronto più scomodo è quello con la premiere di The Mandalorian 2, superiore di circa il +25% rispetto alla stagione 3.

Staremo a vedere alla fine della stagione quali saranno i numeri definitivi, ma al momento la domanda sorge spontanea: The Mandalorian sta perdendo colpi? Diteci che cosa ne pensate nei commenti. Per altri contenuti, invece, scoprite quanti anni ha Bo Katan in The Mandalorian 3.