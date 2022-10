The Mandalorian 3: i nuovi set LEGO spoilerano alcune sequenze della nuova stagione?

Ad oggi, eccetto un primo trailer di The Mandalorian 3, i fan hanno potuto avere ben poche anticipazioni sulla trama che i prossimi episodi ci presenteranno. Eppure, un indizio potrebbe arrivare come capita sempre più spesso dal merchandise che si prepara a essere messo in commercio e ancora una volta si tratta di uno dei set assemblati da LEGO.

Un nuovo post di Promo Bricks rivela i dettagli di due prossimi set LEGO legati alla terza stagione di The Mandalorian. I set, che dovrebbero essere disponibili dal 1° maggio 2023, sono un set Pirate Snubfighter da 285 pezzi e un set da 957 pezzi "Mandalorian Fang Fighter vs. TIE Interceptor". Questo sembra indicare alcune delle navi, tra cui un caccia stellare, che avranno un qualche ruolo nella terza stagione.

La terza stagione di The Mandalorian vedrà il ritorno di Pedro Pascal nel ruolo di Din Djarin / Il Mandaloriano, Carl Weathers nel ruolo di Greef Karga, Katee Sackhoff nel ruolo di Bo-Katan Kryze e Giancarlo Esposito nel ruolo di Moff Gideon. Tra i nuovi membri del cast ci sarà anche Christopher Lloyd, che si unirà alla serie in un ruolo al momento sconosciuto.

"Ci saranno alcune facce familiari e molte facce nuove", ha dichiarato Pascal a proposito del ritorno della serie in un'intervista rilasciata in precedenza. "Inoltre, ci sarà di nuovo molta azione e una storia davvero grandiosa. Soddisfatti?".

Nella nuova stagione dell'acclamata e pluripremiata serie tv di Star Wars, la prima ad aver esordito sulla piattaforma di streaming on demand, il Mandaloriano e Grogu si riuniscono e dopo gli eventi di The Book of Boba Fett continuano il loro viaggio attraverso la Galassia, affrontando nemici e radunando alleati mentre si fanno strada in una galassia pericolosa nella tumultuosa era successiva al crollo dell’Impero Galattico.

In precedenza, era stato riportato che la serie sarebbe tornata sulla piattaforma di streaming on demand a febbraio 2023, ma per il momento non ci sono informazioni ufficiali in tal senso. Jon Favreau, Dave Filoni, Rick Famuyiwa, Kathleen Kennedy e Colin Wilson tornano come produttori esecutivi. Sicuramente, la terza stagione di The Mandalorian debutterà in esclusiva su Disney+ l'anno prossimo.