The Mandalorian 3, una star aggiorna sulla terza stagione: 'Siamo nel pieno delle riprese'

Sappiamo che le riprese della terza stagione di The Mandalorian sono iniziate da tempo anche se vi erano stati alcuni imprevisti e si era vociferato di un possibile ritardo nella tabella di produzione che avrebbe costretto la Lucasfilm a rimandare l'uscita dei nuovi episodi, previsti per la fine di quest'anno. Adesso c'è un nuovo aggiornamento.

Dal suo profilo Twitter, è Carl Weathers ad aggiornare sullo stato delle riprese di The Mandalorian 3. L'interprete del cacciatore di taglie e amico di "Mando" Greef Karga ha infatti scritto un post per ringraziare i suoi follower per gli auguri di buon compleanno ricevuti nelle ultime ore: "Grazie a tutti voi per i messaggi di buon compleanno, sono molto apprezzati. Siamo nel pieno delle riprese della nuova stagione di The Mandalorian. Sarà fantastica. Questa è la via".

Dalle ultime foto dal set di The Mandalorian scoprivamo che probabilmente verrà introdotto un misterioso personaggio ma ancora nulla di confermato o ufficiale è stato diffuso dalla produzione. Qualche mese fa si era parlato di una sequenza epica di The Mandalorian che si stava probabilmente girando sul set della terza stagione, che vedrà il ritorno di Pedro Pascal nel ruolo del Mandaloriano, Din Djarin.

Mentre è in programmazione su Disney+ la serie The Book of Boba Fett, prossimamente arriverà anche la serie su Obi-Wan Kenobi - che i fan attendono con trepidazione - nella quale vedremo anche il ritorno di Hayden Christensen nei panni di Darth Vader. Recentemente, Ming-Na Wen ha parlato del fatto che, una volta conclusa, i fan cambieranno idea su The Book of Boba Fett, che al momento non sembra essere stata particolarmente apprezzata dal pubblico.