The Mandalorian 3, quale storia racconterà la prossima stagione?

Dopo infiniti posticipi e contrattempi, sono finalmente iniziate le riprese per la terza stagione dell'acclamatissimo The Mandalorian, forse la serie che è più stata in grado di convincere il fandom storico del nuovo corso Lucasfilm sotto Disney. Soprattutto con quanto si prepara per la terza stagione: tornerà Grogu?

Se la nuova era di Star Wars, aperta da Disney dopo la cessione di George Lucas, fosse tutta all’altezza della serie con protagonista Pedro Pascal, non avremmo davvero nulla di cui lamentarci. Anzi. Da quando Dave Filoni e Jon Favreau hanno preso il timone del titolo franta-western, la prima e la seconda stagione ci hanno regalato emozioni tutte in salita, appoggiandosi a una cinematografia di grande livello e una tecnologia che potrebbe comportare (e sta già comportando) una rivoluzione nel settore degli effetti speciali. Quel led video wall noto come The Volume, adottato prima dello scoppio della pandemia e tornato incredibilmente utile sui set contingentati, che permette di renderizzare e proiettare direttamente su uno schermo circolare le ambientazioni in interno ed esterna.

Le stesse ambientazioni dei saloon di Mos Eisley e delle bettole di Tatooine che George Lucas, dal canto suo, aveva abbozzato con minuzia d’estetica, ma che questo nuovo titolo Disney ha avuto il fiuto di approfondire con una storia interamente dedicata a un iconico cacciatore di taglie: Din Djarin, alias il Mandaloriano, divenuto protettore di Grogu più per coincidenza che per sua volontà. Questa dolcissima coppia padre-figlio ci ha accompagnato nel corso di tutta la serie, ma sembra essersi interrotta a pochi minuti dai titoli di coda dell’ultimo finale di stagione. Quando Moff Gideon è stato sconfitto da Mando alleato di Bo-Katan e della sua squadra, mentre un ringiovanitissimo Luke Skywalker si è presentato per reclamare Grogu e iniziare così il suo addestramento.

Molto di quello che vedremo nella trama della prossima stagione di The Mandalorian in arrivo potrebbe partire da queste premesse, ma anche smentirle recuperando quanto stiamo vedendo negli ultimi incredibili episodi di The Book of Boba Fett. Ormai, com’è diventato chiaro, era intenzione degli autori di legare indissolubilmente questi due titoli sugli ultimi eredi di Mandalore, il pianeta dei cavalieri vestiti di beskar. Molto potrebbe cambiare alla luce dell’imminente finale di The Book of Boba Fett, soprattutto per quanto riguarda il ruolo di Grogu nei prossimi episodi sul Mandaloriano.

Dopo l’arrivo di Luke, non credevamo possibile un ritorno del piccolo fra le braccia di Mando, ma d’altro canto riuscire a immaginare una nuova stagione senza questa odd couple potrebbe far storcere il naso a molti. Che si possa immaginare un ritorno definitivo di Grogu o meno, messo da Luke di fronte alla scelta se abbandonare l’addestramento, molto della prossima stagione potrebbe circolare intorno a una mitica rifondazione di Mandalore.

Nonostante le resistenze di Bo-Katan, Mando è ora in possesso della dark saber, cosa che gli da il diritto di reclamare il trono del suo pianeta andato distrutto e chiamare a sé l’esercito in diaspora, compreso Boba. L’intenzione degli autori dunque, sembra essere quella di recuperare la questione Mandalore, enorme nell’universo espanso ma mai abbastanza approfondita nei live-action. Staremo a vedere, in questo, se Bo-Katan si rivelerà un’alleata o una temibile contendente.