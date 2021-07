The Mandalorian 3, lo stuntman anticipa: 'Sarà molto più simile alla stagione 1'

Qualche tempo fa, Pedro Pascal ha rivelato che le riprese di The Mandalorian 3 non sono ancora partite, ma nuove informazioni su questa serie live-action ci giungono dal suo stuntman Brendan Wayne che ha anticipato come la terza stagione sarà molto simile alla prima.

"Nella seconda stagione c'è stata molta azione e abbiamo visto una nuova parte di Mando. Non dico che in questa stagione non ci saranno cose nuove, anzi ce ne saranno di sicuro... Penso che ci saranno molte meno presentazioni. Sarà molto più simile alla prima stagione e verrà approfondito il personaggio di Mando" ha detto Wayne. Poi ha aggiunto: "Ho letto una sceneggiatura? No. Ho sentito alcune cose? Certo. per ora sto tirando ad indovinare. Ma posso dirti questo. Se qualcuno sarà in grado di continuare a raccontare una storia, è Jon [Favreau]. Qualcuno potrà alzare la posta? Solo Jon".

Intanto dopo il Carano-Gate, lo spin-off dedicato a Cara Dune è stato ufficialmente cancellato. Gina Carano è stata infatti definitivamente allontanata dal franchise di Star Wars dopo aver paragonato i Repubblicani agli ebrei nei campi di concentramento. Queste sue affermazioni non sono piaciute ai piani alti della Disney che non solo hanno deciso di far fuori l'attrice ma anche di eliminare definitivamente il suo personaggio. Staremo a vedere come la cosa verrà trattata nel corso della terza stagione di The Mandalorian.