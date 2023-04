The Mandalorian 3, ritorna un super cattivo e i fan impazziscono

La penultima puntata di The Mandalorian prepara un ottimo terreno per il futuro come scriviamo nella nostra recensione di The Mandalorian 3x07.

La settimana puntata segna un attesissimo ritorno: Moff Gideon, interpretato da Giancarlo Esposito, è tornato con un'armatura potenziata ispirata proprio al mandaloriano.

Il signore della guerra imperiale è protagonista e supportato dai fan che sono letteralmente impazziti su Twitter alla vista del super villain. In alcuni tweet, il pubblico elogia la scelta di rivelare nel Capitolo 23: Le spie come Moff Gideon sia arrivato a possedere la Darksaber che ha un simbolismo importante per i mandaloriani prima degli eventi della prima stagione di The Mandalorian.

Giancarlo Esposito aveva già annunciato il ritorno di Moff Digeon in vista del debutto della terza stagione di The Mandalorian. L'attore in quel caso aveva sottolineato come il signore della guerra imperiale si sarebbe rivelato una grandissima minaccia per Din Djarin interpretato da Pedro Pascal.

"Vuoi sempre vedere la fenice risorgere dalle ceneri.Oppure vuoi vedere un nefasto cattivo risorgere dalle ceneri. E credimi, lo farà" - ha detto la star. Esposito ha anticipato, inoltre, che Moff Gideon avrà un ruolo decisamente di spessore anche nell'ultimo episodio della terza stagione di The Mandalorian che arriverà sul piccolo schermo il prossimo 19 aprile.

The Mandalorian 3 è disponibile su Disney+.