The Mandalorian 3, svelata la data d'uscita del nuovo trailer!

Mando e Grogu stanno tornando. In vista dell'arrivo della terza stagione di The Mandalorian è stato finalmente reso noto quando verrà rilasciato l'ultimo trailer. La pubblicazione coinciderà con l' halftime del Monday Night Football su ESPN2 e ESPN+, per poi essere pubblicato immediatamente online.

La terza stagione segnerà il ritorno di Pedro Pascal nei panni di Din Dijarin mandaloriano che, come abbiamo visto in The Book of Boba Fett, sembra esser stato "isolato" dai suoi simili dopo aver violato le leggi del credo. Il finale della seconda stagione aveva raccontato come Mando era entrato in possesso della darksaber e come era stato costretto a separarsi da Grogu. Gli episodi della serie incentrata su Boba Fett hanno chiarito il destino del personaggio e, in qualche modo, spianato la strada per il futuro.

Mentre Giancarlo Esposito ha detto che Moff Gideon avrà più spazio in The Mandalorian 3, rimangono ancora molti interrogativi riguardo la trama. Già all'epoca della prima stagione la grande rivoluzione apportata dalla serie di Dave Filoni e Jon Favreau era stata riguardo l'approccio nuovo all'universo di Star Wars e alla tecnologia sul set. Per la prima volta vediamo una storia che si inserisce nella saga principale ma che, fino al finale della seconda stagione, non era mai stata collegata alle storie che già conosciamo.

Secondo molti la tecnologia di The Mandalorian potrebbe cambiare il cinema. Stiamo parlando ovviamente dello stagecraft, vera e propria rivoluzione tecnica che grazie a led e 3D permette di girare centinaia di scene di esterni in uno studio. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!