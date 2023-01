The Mandalorian, registi stellari per la Stagione 3: da Black Panther a Spider-Verse!

Poche ore dopo il rilascio del nuovo trailer ufficiale di The Mandalorian 3, LucasFilm ha annunciato il nome dei registi che hanno contribuito a dare vita allo show, in arrivo su Disney Plus a partire dal prossimo 1 marzo.

Stiamo parlando di Rick Famuyiwa e Bryce Dallas Howard, che hanno già diretto alcuni episodi della serie in passato, di Carl Weathers, che interpreta Greef Karga nello show e di Rachel Morrison, Lee Isaac Chung e Peter Ramsey.

Per quanto riguarda i nuovi arrivati, Morrison è stato il direttore della fotografia di Black Panther, Ramsey è stato uno dei tre registi del pluripremiato Spider-Man: Into the Spider-Verse, mentre Chung ha scritto e diretto Minari nel 2020. La terza stagione di The Mandalorian sarà composta da otto episodi.

L'avventura di Mando e Grogu proseguirà quindi dopo gli eventi di The Book of Boba Fett, serie del 2021 che come ben sapete ha ospitato a sorpresa i due amati protagonisti. Oltre a Pedro Pascal, che riprenderà il ruolo di Din Djarin, nel cast torneranno anche Carl Weathers nei panni di Greef Karga, Giancarlo Esposito in quelli di Moff Gideon e Katee Sackhoff in quelli di Bo-Katan Kryze. Jon Favreau si è occupato della scrittura di tutti gli otto episodi della terza stagione, lavorando con Noah Kloor al terzo e Dave Filoni al quarto e settimo episodio.

Prima di salutarvi, vi invitiamo a recuperare il poster ufficiale di The Mandalorian 3. Rimanete sintonizzati per non perdervi tutti i prossimi aggiornamenti!