The Mandalorian 3, finalmente svelato il prossimo appuntamento con i nuovi episodi!

Dopo il cortometraggio di Grogu realizzato da Studio Ghibli e pubblicato in esclusiva su Disney Plus, la Lucasfilm ha appena confermato quando arriveranno le prossime novità relative a The Mandalorian 3.

Sono passati due anni dall'epico finale della seconda stagione, ma la terza dovrebbe finalmente debuttare a febbraio 2023: il primo trailer di The Mandalorian 3 è stato rilasciato a settembre scorso ma da allora gli aggiornamenti e le informazioni sui prossimi episodi dell'acclamata serie tv di Star Wars creata da Jon Favreau e Dave Filoni sono stati pochissimi. A quanto pare, però, le novità sono finalmente dietro l'angolo.

Come confermato dal post ufficiale che potete trovare in calce all'articolo, infatti, Lucasfilm porterà The Mandalorian 3 al CCXP, la famosa convention annuale che si tiene in Brasile. "Il DisneyNaCCXP sta arrivando al CCXP22! I panel si terranno giovedì 1 dicembre, con Lucasfilm che porterà novità sulla terza stagione di 'The Mandalorian' e sul quinto film di 'Indiana Jones'", ha anticipato l'account ufficiale del CCXP. Sebbene i dettagli sulle novità in arrivo non siano stati rivelati, sembra che i fan di The Mandalorian riceveranno alcune informazioni interessanti il ​​1° dicembre. Inoltre, è possibile che durante l'evento debutterà anche il tanto atteso primo trailer di Indiana Jones 5, cosa che farebbe di James Mangold un uomo di parola!

Continuate a seguirci per tutte le novità in arrivo.