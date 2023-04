The Mandalorian 3, una nuova teoria vede in QUEL personaggio una spia di Moff Gideon

Gli sceneggiatori di The Mandalorian anticipano che la serie riverserà "grandi sorprese", e un'informazione simile è del tutto in linea con il titolo dell' episodio Le spie, disponibile su Disney Plus dal 12 aprile 2023. Tuttavia, un dubbio sorge spontaneo: se l'unico alleato di Moff Gideo coincide con Elia Kane, perché il termine è al plurale?

Stando a una nuova teoria che circola in rete, la seconda spia di Moff Gideon non può essere che lei: l'Armaiola, interpretata da Emily Swallow.

A sostegno di questa ipotesi, vi sono cinque indizi principali: innanzitutto, Moff Gideon ha una base segreta su Mandalore, nei pressi della Grande Forgia – è lì che ha sviluppato le armature Stormtrooper di nuova generazione; l'Armaiola ha osservato un gruppo di ricognizione appena prima dell'imboscata di Gideon; tra il momento in cui la donna difende il suo nascondiglio contro le forze nemiche e quello in cui Din Djarin ne trova un altro, la donna avrebbe avuto tutto il tempo per essere catturata; l'insolita collaborazione con Bo-Katan Kryze può dipendere dal tentativo di depistare i protagonisti; la missione di incontrare altri Jedi che affida al mandaloriano conduce quest'ultimo dritto nelle mani di Gideon. La rivelazione assume una portata ancora più grande considerando lo stretto, strettissimo legame col mentore di Grogu.

Ci auguriamo che la serie riuscirà a sorprenderci in tal senso, soprattutto considerando il calo di spettatori per The Mandalorian rispetto alle stagioni precedenti. E voi cosa ne pensate? L'Armaiola potrebbe essere effettivamente una spia, o la teoria si basa su indizi fumosi?