The Mandalorian 3: torna un'attrice delle precedenti stagioni, ma non è chi pensate

Procedono i lavori sulla terza stagione di The Mandalorian, attualmente il prodotto più di successo dell'universo Star Wars e forse di tutti i franchise Disney. Non si conosce ancora la trama dei prossimi episodi, ma la ricomparsa di un'attrice già vista nelle precedenti stagioni potrebbe aver anticipato qualcosa. Ma non è chi pensate.

Continua la lavorazione dei nuovi episodi di quella che è diventata la serie di maggior successo, in termini di ascolti, su Disney+. Nonostante il recente debutto di Moon Knight – trovate qui tutti gli appuntamenti per i prossimi episodi della serie Marvel – lo show con protagonista Pedro Pascal nei panni del solitario più scintillante dell’Orlo Esterno ha battuto facilmente tutti gli altri franchise Disney. Il che getta premesse davvero ottime per Obi Wan Kenobi, prima serie della Lucasfilm del 2022 in uscita a fine maggio.

Ma getta soprattutto le basi per una nuova trilogia cinematografica su The Mandalorian, su cui circolano rumor ormai da diverse settimane. Solo il tempo – e in nuovi episodi in preparazione – ci daranno ragione: anche se non abbiamo dubbi che sarà all’altezza delle precedenti, considerando quanto il personaggio è riuscito a risollevare, per esempio, un disastro annunciato come The Book of Boba Fett. Come detto, non è stata ancora resa una trama ufficiale, ma sappiamo ora che nei nuovi episodi ritroveremo l’attrice Misty Rosas. Se il suo volto – che trovate in calce all’articolo nel post col quale annuncia la sua partecipazione, vista la maglietta della troupe – non vi dice molto, è perché si è prestato ai personaggi non umani.

Nella prima stagione ha interpretato Kuill, il viandante che aiuta Mando all’inzio della serie. Nella seconda invece si è prestata per Lady Frog, altro incontro casuale fatto dal Mandaloriano nei primi episodi. Visto il trasformismo dell’attrice, non sappiamo ancora per quale nuovo personaggio (o forse vecchio) presterà il suo volto. Ovviamente, l’altra attrice cui ci riferivamo, vera protagonista di The Mandalorian, è Gina Carano, protagonista di una discussa diatriba nel dietro le quinte. Dopo una serie di tweet in cui girava il suo endorsment ai no-mask – assieme a un altro in cui sosteneva che essere Repubblicani oggi è come essere ebrei sotto il nazismo – è stata licenziata dalla Disney e non sembra avere margine di ritorno.

Nel frattempo, nonostante non sia ancora ufficiale, abbiamo messo insieme gli elementi che comporranno la trama di The Mandalorian 3.