The Mandalorian 3: il nuovo trailer anticipa un finale esplosivo per la serie Star Wars

Disney ha diffuso il trailer ufficiale dell'episodio finale di questa terza stagione di The Mandalorian, che ha visto espandere la narrazione di questa parte di storia di Star Wars, estendendola a numerosi altri personaggi oltre al protagonista Din Djarin interpretato da Pedro Pascal. Appuntamento per mercoledì prossimo per l'ultimo episodio.

Per questa terza stagione è rimasto un solo episodio di The Mandalorian, che potrebbe significare la fine per i Mandaloriani. Din Djarin (Pedro Pascal) ha restituito la Darksaber al suo "legittimo proprietario", Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff), che sta guidando le tribù finalmente unite di Mandaloriani per riconquistare il loro pianeta natale, Mandalore. Ma nei resti della Grande Forgia - un tempo cuore della loro civiltà fino a quando i suoi fuochi furono spenti dall'Impero durante la Grande Epurazione - Moff Gideon (Giancarlo Esposito) e il suo esercito segreto di Dark Troopers rivestiti di leghe di beskar hanno teso un'imboscata ai Mandaloriani.

Il penultimo episodio della stagione si è concluso con un cliffhanger: Paz Vizsla (Tait Fletcher) si è sacrificato valorosamente in battaglia contro un trio di guardie pretoriane dopo aver sconfitto numerosi Dark Troopers di Gideon, in modo che i Mandaloriani in ritirata potessero fuggire; Din, ormai disarmato, viene fatto prigioniero e Gideon ha ordinato alla sua squadriglia di caccia TIE e ai suoi bombardieri di spazzare via la flotta mandaloriana e completare l'epurazione di Mandalore.

Chissà se nel finale di The Mandalorian 3 sarà presentato finalmente il Grand Ammiraglio Thrawn, interpretato da Lars Mikkelsen.

Il creatore della serie Jon Favreau ha confermato che la quarta stagione di The Mandalorian è stata già scritta. Gli episodi della serie ambientati nell'era della Nuova Repubblica post-Ritorno dello Jedi della linea temporale di The Mandalorian - compresi gli spin-off The Book of Boba Fett, Ahsoka e Skeleton Crew - culmineranno nel film sulla Nuova Repubblica diretto da Dave Filoni e annunciato di recente alla Star Wars Celebration.

La serie Ahsoka debutterà ad agosto su Disney+.