The Mandalorian 3, la troupe lavora alla sequenza di una battaglia epica?

Nuove indiscrezioni trapelano dalla lavorazione della terza stagione di The Mandalorian, la prima serie tv live action dello Star Wars Universe. Pare che in questo momento la produzione sia impegnata nella realizzazione di una sequenza piuttosto importante nell'economia dell'intera serie. Ma di cosa si tratta?

La terza stagione di The Mandalorian potrebbe comprendere un'epica battaglia preludio alla rinascita del leggendario popolo di Mandalore. Dopo la foto dal set di The Mandalorian 3, ecco un'altra possibile novità.

Secondo quanto riporta Making Star Wars, Disney+ sarebbe attualmente alla ricerca di attori e cosplayer a cui far indossare 75 armature mandaloriane.



I 75 costumi saranno tutti unici a modo loro con leggere variazioni sulla classica armatura indossata dai mandaloriani. Stiamo davvero per assistere ad un'orda di mandaloriani pronti a combattere? Al momento non ci sono conferme su quella che, fino a prova contraria, rimane soltanto un rumor.



La seconda stagione di The Mandalorian mostra Din Djarin che si unisce a Bo-Katan Kryze, legittima erede al trono di Mandalore.

Le loro storie sono profondamente collegate fra loro e alla fine della stagione, con Grogu che parte per allenarsi con Luke Skywalker, Din si allea con Bo-Katan per riconquistare la propria patria. E se le prime due stagioni si concentravano quasi esclusivamente sul personaggio di Pedro Pascal, la terza potrebbe allargare decisamente gli orizzonti dello show.



Nella terza stagione mancherà Sasha Banks, come ha confermato l'attrice:"Ma è stato fantastico".