The Mandalorian 3 è ufficiale! Jon Favreau è già al lavoro sui prossimi episodi

Con mesi di anticipo rispetto all'uscita della seconda stagione la notizia dell'ultim'ora è sorprendente: The Mandalorian 3 è ufficiale e il produttore e showrunner Jon Favreau sarebbe già al lavoro sulle future, è il caso di dirlo, avventure molto molto lontane di Mando e Baby Yoda.

A darne notizia il portale Variety, che riporta alcune informazioni ricevute da una fonte vicina alla produzione: Favreau starebbe scrivendo "già da qualche tempo" i prossimi episodi della storia, mentre il produttore esecutivo Doug Chiang avrebbe già iniziato ad inchiostrare i primi concept art.

A pochissima distanza un altro informatore rivela: "Abbiamo appena iniziato la pre-produzione di The Mandalorian 3 e stiamo già immaginando le prossime avventure", mentre un terzo spiega che gli esecutivi avranno bisogno di "un così ampio lasso ti tempo" per mettere insieme tutti i pezzi e dare continuità alla trama.

Recentemente abbiamo saputo del coinvolgimento di Ahsoka Tano in The Mandalorian 2, arrivo sicuramente inaspettato e che potrebbe espandere ulteriormente i confini dell'Universo lucasiano, dando anche continuità agli eventi delle diverse serie, animate e non.

Man mano che Star Wars: The Clone Wars 7 prosegue d Disney+, i fili che legano la serie guidata Pedro Pascal con quella d'animazione sono sempre più visibili e non è detto che tutto ciò non facci parte di un piano speciale per far tornare Dart Vader e Ahsoka faccia a faccia.