The Mandalorian 3, le ultime novità dal set: uscita, trama, cast, episodi

La terza stagione di The Mandalorian si sta facendo attendere più del previsto. In un primo momento l'uscita della serie era stata fissata per Natale 2021. Sarà invece lo spin-off Boba Fett ad essere reso disponibile in quel periodo. E proprio per girare quest'ultimo sarebbero stati ritardati i tempi di produzione di The Mandalorian.

Scopriamo di più sulla serie: uscita, trama, cast ed episodi.

Lo show del franchise di Star Wars, che ha fatto il suo debutto su Disney+ nel 2019, inizierà i lavori sul set il 20 Settembre, tra pochissimi giorni dunque, con una fine delle riprese prevista per il 23 Marzo 2022. Potremmo dunque aspettarci di vedere la serie sui nostri schermi non prima dell'autunno del 2022.

Da quel che sappiamo la terza stagione sarà composta da 8 episodi, e non molte sono le informazioni di trama trapelate fino ad ora. Sicuramente, però, l'inizio di questo capitolo si legherà al finale di The Mandalorian 2 che ha riscritto la saga degli Skywalker.

Per quanto riguarda il cast potremo chiaramente contare sul ritorno di personaggi principali come il Mandaloriano di Pedro Pascal, Moff Gideon interpretato da Giancarlo Esposito, Greef Carga, Bo-Katan, Fennec Shand, Ahsoka Tano, Boba Fett e Migs Mayfed. Non ritroveremo invece l'attrice Gina Carano, recentemente licenziata, mentre potremmo assistere al ritorno dell'Armaiola in The Mandalorian 3.

Queste le informazioni giunte fino ad ora. I fan attendono con impazienza l'approdo della terza stagione su Disney+, ma nel frattempo dovranno "accontentarsi" dell'uscita invernale di The Book of Boba Fett.